Après Akon, Will I Am ou encore Usher sur différents albums, David Guetta propose le titre "Titanium" avec la chanteuse australienne Sia, à l'occasion de la ré-édition de son album "Nothing but the beat". David Guetta sera en tournée en France durant l'année 2012.

