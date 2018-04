Le champion olympique Bruno Massot de retour à Caen : dédicaces, conseils et photos !

Mercredi 4 avril 2018, le champion olympique originaire de Caen (Calvados), Bruno Massot était de retour dans sa ville natale.

Mercredi 4 avril 2018, c'est l'effervescence qui régne à la patinoire de Caen (Calvados). Bruno Massot, récent champion olympique aux jeux d'hiver en Corée du Sud et champion du monde de patinage artistique en couple, est revenu dans ce lieu, où tout a commencé pour lui.

Retour aux sources

"Retour aux sources, retour à la patinoire, c'est toujours une grande émotion parce que c'est toute une histoire", explique le champion.

Petite séance de dédicaces - Margaux Rousset

Autour de lui, de jeunes patineurs de l'ACSEL, le club de patinage de Caen. Parmi eux, Nina Salinas : elle patine depuis dix ans et a eu comme professeur… Bruno Massot en personne. "Ça fait bizarre de le voir maintenant, parce qu'il m'a entraînée quand j'étais petite et le voir champion olympique et du monde c'est fou. Comme entraîneur, il était plutôt cool", sourit la jeune fille. Et elle n'a rien raté de la performance du Caennais aux Jeux Olympiques. "On le regardait en live sur l'ordinateur, on a vu les émotions, c'était vraiment beau".

Bruno Massot a regardé patiner les champions de demain et a même prodigué quelques conseils. "J'en suis la preuve aujourd'hui. Quand on a un rêve, malgré les embûches, il faut continuer d'y croire, se lever tous les matins en ne pensant qu'à ce rêve".