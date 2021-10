Caen. Médaille d'or pour Brunot Massot, patineur de Caen, aux Jeux olympiques

C'est d'ores et déjà l'une des très belles histoires de ces Jeux olympiques 2018 en Corée du Sud. En couple sur la glace avec Aliona Savchenko et sous les couleurs de l'Allemagne, Bruno Massot est devenu champion olympique de patinage artistique jeudi 15 février 2018. Né à Caen (Calvados) en 1989, il participait à ses tout premiers Jeux olympiques, après avoir connu une grosse désillusion en 2014.

Une revanche sur 2014

Avec sa partenaire de l'époque, Daria Popova, ils n'avaient pas pu participer aux Jeux olympiques de Sotchi en Russie, car la France ne disposait que d'une seule place, donnée aux champions nationaux. Leur sacre national obtenu en 2012 était alors trop loin... Dans la foulée, Bruno Massot avait alors accepté la proposition de l'Allemande Aliona Savchenko avec qui il est plus tard devenu champion d'Allemagne en 2016, puis double vice-champion d'Europe en 2016 et 2017. Il a été autorisé à patiner sous les couleurs de l'Allemagne à partir de 2015.

• Lire aussi. Patinage : Bruno Massot s'allie à Aliona Savchenko



Il a donc écrit avec Aliona Savchenko cette nuit à Pyeongchang, la plus belle ligne de son palmarès. Ils ont devancé les Chinois Sui et Han, ainsi que les Canadiens Duhamel et Radford. Les Français James et Ciprès ont terminé l'épreuve à la cinquième place.

A LIRE AUSSI.

Patinage: Fernandez résiste à une concurrence de haut vol, Sui et Han sacrés

Patinage: Papadakis et Cizeron font sauter le verrou canadien en finale du Grand Prix

JO-2018: les chances françaises de médailles

Patinage: la douche froide pour James/Ciprès, au pied du podium à l'Euro

JO-2018: des Jeux de la paix, vraiment ?