Caen. Basket. Hervé Coudray en huitièmes de finale de la Coupe du monde U19

Trois victoires et trois matchs en phase de poule. Mardi 4 juillet 2017, l'équipe de France U19, coachée par Hervé Coudray, entraîneur du Caen Basket Calvados, a dominé la Corée du Sud (87-55), pour le dernier match de son groupe, après avoir pris le meilleur sur l'Argentine (62-53) et la Nouvelle-Zélande (80-69). Un bon début donc pour les Bleuets lors de ce Mondial qui se déroule en Égypte.

Les protégés d'Hervé Coudray n'ont guère le temps de se reposer. Dès ce mercredi 5 juillet (18h15), les jeunes tricolores ont rendez-vous en huitièmes de finale avec Porto Rico.

