Fécamp. La BD à l'honneur à Fécamp

48h BD est un événement international (France et Belgique) qui existe depuis 2013. Il se déroule les 6 et 7 avril 2018. Pour la première année, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) a décidé d'y participer. Les 48h BD vont remplacer Cartoon Beach qui se déroule habituellement en été.

La BD intergénérationnelle

Avec les 48h BD, Fécamp veut créer du lien intergénérationnel grâce à la bande dessinée. La BD est un moyen d'expression pour faire passer des messages. Elle permet également un premier contact avec la lecture et de lutter contre l'illettrisme.

Écoutez Éric Flamant, conseillé municipal de Fécamp délégué à la jeunesse :

48h BD à Fécamp. Impossible de lire le son.

Le programme

Vendredi 6 avril 2018

• Intervention en milieu scolaire de Séverine Dalla à l'école Jean Lorrain. L'auteur, illustratrice et éditrice des éditions Vert Pomme rencontrera les élèves.

• À 19h au cinéma Le Grand Large séance spéciale à 4 euros du film Gaston Lagaffe.



Samedi 7 avril 2018

• 11 albums de BD à 2 euros dans les librairies Banse et Le Chat Pitre.

• Rencontre et dédicaces avec Jackie Clech à la librairie Le Chat Pitre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• Rencontre, dédicaces et concours de blagues avec Virgile Turier à la librairie Banse de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• À la bibliothèque patrimoniale Fonds Banse, rencontres et dédicaces avec trois auteurs et illustrateurs membres de l'Association Normande de BD de 10h à 12h et de 14h à 18h. Deux expositions y sont aussi présentées.

• À l'office du tourisme, rencontre et atelier avec Gaëlle Levalet de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• La maison du patrimoine accueille les associations Fr Kawai (ateliers de dessin manga) et Fr Kosplay (défilé et concours de Cosplay ouverts à tous) de 10h à 12h et de 14h à 19h.



A LIRE AUSSI.

En pleine renaissance, la BD algérienne veut être prise au sérieux

L'Agenda en Normandie : lundi 10 avril

Normandie : Bubble, l'appli mobile pour les passionnés de la BD