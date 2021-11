Caen. Rugby : le Stade Français taille patron devant l'Ovalie Caennaise

L'entame de la rencontre annonçait clairement la couleur des débats. C'est un gros combat physique auquel on assiste entre le 2e et 3e de la poule. Les parisiennes stagnent dans le camp caennais avant que Caen bénéficie d'une pénalité à 40m mais Solveig De la Hougue rate l'occasion de prendre le pas. Les choses s'enchaînent et les locales profitent d'une touche manquée pour aplatir à l'autre bout du terrain. Il sera non transformé (5-0, 22'). Une pression intenable s'invite dans les deux camps, avant que Constanty déboule à vive allure côté droit et corse l'addition (12-0). Caen souffre, retourne dans ses travers, et réagit juste avant la pause par le biais de Romane Silvestre (12-7, 39').

Des ailes bien trop rapides

Alors remontées pour le 2e acte, l'Ovalie Caennaise subit d'entrée de jeu et prend un coup derrière la tête en encaissant le 3e essai de la partie. Constanty, bien plus athlétique et tout en vitesse creuse l'écart à deux reprises d'une course de plus de 100m (24-7). Les Calvadosiennes manquent quant à elles de solution autour du porteur de balle et de continuité, malgré un essai d'Alicia Tetrel. Le Stade Français, bien déterminé à gagner ce 2e combat de haut de tableau pour regagner sa 2e place, ne démord pas et assomme son adversaire (36-14). La victoire est amer mais logique au bout du compte.

Réactions.

Jeff Mouton (entraîneur, Caen) : "On tombe tout simplement dans le panneau du Stade Français. On savait que ça allait être une équipe qui allait être agressive et jouer vite sur les ailes. On a subi, on les a regardé jouer tout simplement. Il aurait fallu être plus agressives en défense et être capables d'enchaîner des séquences. On retrouve les mêmes erreurs qu'au match aller. C'est vraiment frustrant".

