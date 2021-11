Rouen. En Normandie, deux Rouennais font les meilleurs croissants au beurre

Ce sont deux Rouennais qui font les meilleurs croissants au beurre d'Isigny AOP (Calvados) en Normandie. Louis Mathuel et Alexandre Geffriaud sont arrivés en tête, mercredi 21 mars 2018, de la 13e édition du concours régional organisé à l'Institut de formation de la chambre des métiers de la Manche à Coutances. Les deux lauréats ont fait face à 14 autres concurrents pour être finalement désignés finalistes.

Tous les deux étudiants à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie à Rouen (Seine-Maritime), ils représenteront la Normandie lors de la grande finale prévue mercredi 16 mai 2018 à Caen (Calvados). "C'est notre enseignant qui nous a proposé de participer à ce concours, rappelle Louis Mathuel, âgé de 19 ans et qui a fini premier de la finale, il nous soutient beaucoup, il nous montre ce qu'il fait et comment on doit faire."

Louis Mathuel Impossible de lire le son.

"C'est gratifiant"

Les parents de Louis Mathuel sont dans la boulangerie-pâtisserie depuis longtemps, le jeune homme est donc baigné dans le milieu "depuis tout petit". "C'est gratifiant d'arriver premier et ça donne envie de continuer à faire de beaux produits et de satisfaire le consommateur", poursuit Louis Mathuel.

Il va continuer à s'entraîner d'ici la finale du concours et espère bien finir en tête. Le gagnant obtiendra un stage de formation professionnelle auprès de Meilleurs ouvriers de France. Lorsqu'il aura fini ses études, Louis Mathuel souhaite "travailler d'abord chez différents patrons et s'installer ensuite comme [ses] parents". S'il réalise de très bons croissants au beurre d'Isigny AOP, le jeune homme se destine plutôt à la pâtisserie.

A LIRE AUSSI.

Rentrée: le prix du croissant s'envole

Les meilleurs boulangers de France sont en Normandie