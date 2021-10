Cherbourg. Le plaidoyer des avocats de Normandie contre la réforme de la Justice

Les robes noires sont en colère et veulent le faire savoir. Avocats, mais aussi greffiers, magistrats, personnels des cabinets, de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance sont mobilisés jeudi 15 février 2018 pour dire leur inquiétude face au projet de réforme de la justice.

Mobilisation régionale

En Normandie, des manifestations ont eu lieu devant les palais de justice de Rouen en Seine-Maritime et de Caen dans le Calvados, mais aussi devant les tribunaux de grande instance de Coutances et Cherbourg dans la Manche et Alençon et Argentan dans l'Orne.

• Lire aussi. Orne : les avocats plaident contre le démantèlement des juridictions



Les professionnels de la justice redoutent la création d'une cour d'appel régionale, alors qu'il en existe deux aujourd'hui. Ils voient également d'un mauvais œil la transformation de certains TGI en tribunaux départementaux, et d'autres en tribunaux de proximité.

"Un sous tribunal !"

"Nous ne voulons pas d'un "sous tribunal" ou d'une "sous cour d'appel", et voir certains compétences disparaître dans certains tribunaux, dans logique de fausse économie", explique Caroline Bot, à la tête du barreau de Cherbourg qui regroupe 53 avocats. Les avocats soulignent la particularité géographique de la Manche : "ce n'est pas cohérent de demander à un justiciable de faire 1h20 de voiture pour se rendre au tribunal de Coutances, par exemple. Il faut conserver les deux juridictions, et tous leurs services".

Me Caroline Bot - Batonnière de Cherbourg Impossible de lire le son.

Des pertes d'emploi

Pour les manifestants, c'est aussi l'économie des territoires qui est en jeu. "Nous employons des juristes, des secrétaires, des femmes de ménages, dont l'emploi est directement menacé si le pôle judiciaire se déplace", souligne Delphine Quilbé, avocate à Cherbourg.

Me Delphine Quilbé Impossible de lire le son.

Le pré-projet de loi devait être diffusé jeudi 15 février 2018. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, doit saisir le conseil d'Etat début mars.

A LIRE AUSSI.

Possible fermeture de la cour d'appel de Caen, les avocats contre-attaquent

Justice : avocats et greffiers dans la rue contre la réforme judiciaire

Rouen : les avocats mobilisés contre la réforme de la carte judiciaire