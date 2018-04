L'entreprise rouennaise Marché Privé lève 1,5 million d'euros pour se développer

Lancée à Rouen (Seine-Maritime) en 2011, la jeune entreprise Marché Privé poursuit son développement avec la levée de 1,5 million d'euros. Une nouvelle application va être lancée en avril 2018 avant de s'implanter au Havre et à Caen (Calvados).

De start-up à entreprise, Marché Privé a passé un cap important grâce à une levée de fonds d'un million et demi d'euros permettant d'assurer son développement. Lancée en 2011 à Rouen (Seine-Maritime), la jeune entreprise va s'implanter en Normandie et en France et développer de nouveaux outils. Rencontre avec le fondateur de Marché Privé, Victor Gobourg.

Quelle est la finalité de cette importante levée de fonds ?

"Elle nous a permis de renforcer nos effectifs et de passer de 15 à 35 collaborateurs en allant chercher des talents qui ont une expérience. Cette équipe nous permet de travailler, depuis six mois, sur le développement d'une nouvelle application appelée Marché privé boutique. Elle sera disponible à partir du 15 avril 2018 et permettra de commander chez des commerçants et des artisans locaux et de se faire livrer, en une fois, chez soi. Par exemple, vous pouvez commander chez votre boucher, votre pâtissier ou encore votre poissonnier et recevoir vos courses en seulement une heure. Actuellement, une centaine de commerçants font partie de Marché Privé dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime). Nous sommes régulièrement en contact avec les associations de commerçants pour développer notre réseau."

Quels sont les autres axes de développement pour Marché Privé ?

"Nous allons nous développer plus loin avec notre implantation au Havre (Seine-Maritime) à partir de la fin du mois d'avril 2018 puis, nous allons nous étendre dans la Normandie avec notre arrivée à Caen (Calvados) en juillet 2018. Marché Privé va aussi partir à la conquête du reste du territoire avec des implantations à Lyon et à Bordeaux. Dans l'ère de la livraison du dernier kilomètre, on connaît les acteurs qui vont livrer les restaurants et bien nous, on souhaite surfer sur la tendance du manger sain et local et sur l'envie de cuisiner à nouveau soi-même de bons produits. Donc, on répond à une vraie attente des consommateurs puisqu'aujourd'hui, un foyer français sur quatre va acheter en grande distribution en utilisant les services du drive. Nous, nous proposons aussi le drive des commerçants tout en se faisant livrer à domicile."

Quel est l'intérêt de Marché Privé pour l'économie locale ?

"On souhaite valoriser et accompagner les commerçants et artisans de la métropole de Rouen dans le développement du numérique. C'est un accompagnement qui est clé en main et puis, on souhaite valoriser l'humain et montrer qu'Internet ne casse pas le lien social. Nous pouvons ainsi montrer qu'il y a un savoir-faire derrière chaque boutique."

