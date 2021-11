Un accident s'est produit peu avant 18h30 vendredi soir 30 mars 2018, sur l'autoroute de Normandie, dans le sens Paris/Caen, à hauteur de Saint-Hymer, près de Pont l'Évêque (Calvados).

6 voitures, 4 blessés

Six voitures sont en cause. Le bilan est de quatre blessés légers, qui ont été transportés au centre hospitalier de la Côte Normande, et à celui de Lisieux.