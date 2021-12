Deux voitures sont entrées en collision à l'intersection des RD 45 et 275 au niveau de la commune de Valsemé près de Pont-L'Evêque (Calvados) ce samedi 17 juin 2017 vers 13h.

3 blessés graves et 2 enfants

L'accident a fait trois blessés graves, dont une femme âgée de 25 ans, désincarcérée et évacuée vers le CHU de Caen (Calvados), deux hommes âgés de 33 et 39 ans évacués vers le centre hospitalier de Lisieux (Calvados) ainsi que deux enfants âgés de 3 et 5 ans blessés légèrement.