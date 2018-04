FN: Timothée Houssin mis en examen, "une absurdité" selon Nicolas Bay

Le secrétaire départemental du Front national dans l'Eure, et ex-collaborateur de l'eurodéputé Nicolas Bay, Timothée Houssin, a été mis en examen mardi 20 mars 2018 pour "recel d'abus de confiance" dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, révèle Médiapart.

Timothée Houssin, à la tête du Front national dans l'Eure, a été mis en examen mardi 20 mars 2018 pour "recel d'abus de confiance" dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs visant le FN, révèle Médiapart.

Le parti frontiste est soupçonné d'avoir embauché des attachés parlementaires, rémunérés par le Parlement européen, qui travaillaient en réalité pour le parti.

Timothée Houssin, 29 ans, a été attaché parlementaire de l'eurodéputé Nicolas Bay de juillet 2014 à fin janvier 2015. Sur cette période, il intègre l'organigramme officiel du FN. Les juges s'interrogent sur la réalité de son travail d'assistant parlementaire d'après Médiapart.

"Le travail d'assistance parlementaire a bien été effectué", assure le vice-président du FN, Nicolas Bay

Joint par Tendance Ouest, Nicolas Bay l'assure : "Il n'y a aucune fictivité de ce travail d'assistant parlementaire que Timothée Houssin a assuré à mes côtés pendant quelques mois au début de la mandature". Et de poursuivre : "Cela ne l'empêchait pas, par ailleurs, d'être un militant, un élu du FN pendant la même période. Avant qu'il soit mon assistant parlementaire, quand il travaillait dans le secteur privé, il était déjà un militant et un élu du FN, quand il était assistant parlementaire, il l'était toujours et maintenant qu'il n'est plus mon assistant, il est toujours militant et élu. Dire que son implication politique et le fait d'être dans des organigrammes politiques rendent fictif son travail d'assistance parlementaire est une absurdité."

Huit personnes ont déjà été mises en examen dans ce dossier, dont le FN lui-même et Marine Le Pen. "Notre ligne de défense n'a pas varié depuis le début, déclare le vice-président du FN. Le travail d'assistance parlementaire a bien été effectué mais ce travail, s'agissant en particulier des assistants locaux, ne se limite pas à ce qu'il se passe dans l'hémicycle du Parlement européen car l'activité parlementaire est quelque chose de plus large, le Parlement européen l'admet. De plus, un assistant parlementaire n'est pas un sous-citoyen et a donc parfaitement le droit d'avoir des engagements associatifs, politiques, militants."

Le Parlement évalue le préjudice à près de 5 millions d'euros.

