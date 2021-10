Caen. Présidentielle : "La Normandie n'est pas encore un bastion du FN", selon Nicolas Bay

Sans surprise, Marine Le Pen et le Front National sont au second tour de la présidentielle du dimanche 7 mai 2017. Une situation attendue qui a vu le parti d'extrême droite être soutenu par 452 663 électeurs en Normandie, dimanche 23 avril 2017. Soit près de 100 000 voix de plus par rapport au dernier scrutin présidentiel de 2012. "Les Normands comme les Français sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir du clivage gauche-droite et c'est en partie ce qui explique ce très bon résultat", assure Chantal Henry, conseillère régionale du Front National en Normandie, établie à Caen.

Si le FN a moins pesé qu'ailleurs dans la capitale normande avec 10,33 % des suffrages exprimés, il a su tirer son épingle du jeu dans le Calvados pour passer la barre des 20 points (20,54%). Là encore une première. "Ce sont de très bons résultats, s'est satisfait Nicolas Bay, numéro 3 du Front National et conseiller régional. La Normandie n'est pas encore un bastion du FN, mais est assurément devenue une région favorable à notre programme".

• Réécouter. Nicolas Bay était l'invité de Tendance Ouest mardi 25 avril 2017 :



Nicolas Bay, Front National Impossible de lire le son.

Dans la foulée de l'annonce des résultats, les militants se sont rapidement tournés vers le second tour. "Beaucoup annonce la victoire finale d'Emmanuel Macron, mais je sais que nous pouvons rassembler une majorité de Français derrière notre programme", soutient Chantal Henry, appuyé par Nicolas Bay qui estime importantes, les réserves de voix du Front National. "Le potentiel est très large, bien plus large que les voix rassemblées par Nicolas Dupont-Aignan. Je pense par exemple aux voix des près de 20 % d'abstentionniste du premier tour qui ne veulent pas cinq années de Hollandisme supplémentaire, mais aussi aux électeurs de François Fillon qui doivent se sentir écoeurés de voir des personnalités de droite rejoindre Emmanuel Macron alors qu'ils voulaient un changement, et je pense aussi à ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon et qui ne veulent pas d'une politique ultralibérale".

