Rouen. Hommage au colonel Arnaud Beltrame : cérémonie à la préfecture de Seine-Maritime

"Qu'aurions nous fait dans cette situation extrême ?" interroge la préfète de Seine-Maritime, Fabienne Buccio, lors d'une cérémonie d'hommage organisée mercredi 28 mars 2018, cinq jours après la mort du colonel Arnaud Beltrame lors de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Trèbes, près de Carcassonne (Aube). Le gendarme a pris la place d'une femme prise en otage dans le supermarché visé et y a laissé la vie. "Il a fait honneur à la gendarmerie", d'après la préfète. "Je sais que chacun d'entre nous gardera en lui une part du colonel. Son sacrifice ne sera pas vain", ajoute-t-elle.

Un acte héroïque pour beaucoup de personnes venues lui rendre hommage à la préfecture et pour qui il était essentiel d'être présent. La plupart sont gendarmes, proches de gendarmes, comme Béatrice : "C'est important parce que je suis épouse de militaire donc je viens représenter mon mari et toutes les valeurs de la République et puis parce que je suis touchée, même si je ne le connaissais pas."

"La moindre des choses"

Certains sont venus dire "amplement merci et bravo" au colonel comme, Robert Stefic, ancien pompier de Paris. "C'est important de venir à ce genre de cérémonie parce que je trouve que les jeunes ne sont pas assez représentés dans ce genre de cérémonie, témoigne Alexia Chevrier. Comme beaucoup, la jeune femme de 18 ans a évidemment également une pensée pour les autres victimes de l'attentat : "En venant, on se dit qu'on a eu un geste pour toutes les victimes et c'est la moindre des choses."

