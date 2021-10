Rouen. Un début d'année encourageant pour la sécurité routière en Seine-Maritime

Entre le 1er janvier et le 30 avril 2017, dix personnes ont perdu la vie sur les routes de Seine-Maritime. C'est le bilan d'un rapport communiqué par la préfecture du département, qui souligne que ce nombre est en baisse car 14 et 15 personnes avaient perdu la vie sur la même période respectivement en 2016 et en 2015. Dans le détail, les tués sur les routes depuis le début de l'année concernent six automobilistes, trois piétons et un cycliste.

Moins d'accidents et moins de blessés

Cette mortalité en baisse, la préfecture de Seine-Maritime l'explique notamment par une baisse de 9 % des accidents par rapport aux mêmes mois en 2016. Le nombre de blessé chute lui de 14 % quand le nombre de personnes hospitalisées suite à un accident recule lui de 25 %.

Pour continuer sur cette bonne lancée, la préfète Fabienne Buccio veut mettre l'accent sur quatre leviers dans les semaines à venir: l'éducation aux bonnes pratiques dans les écoles, la lutte contre les distractions au volant, la vitesse et la conduite sous les effets de la drogue ou de l'alcool.

