Le 50ème Gala des Artistes ce soir à la télévision.

France 2 diffusera "Le gala de l'Union des artistes" dès 20h35 ce jeudi. Devant 3.000 spectateurs sous le chapiteau du cirque Alexis Gruss, une trentaine d'artistes servent des valeurs de solidarité en troquant leur costume de scène pour un habit de lumière et se métamorphosent en clowns, acrobates, écuyers ou autres trapézistes. Retrouvez ce soir à l'occasion de la 50eme édition de ce jubilé, Bruno Solo, Nolwenn Leroy, Catherine Jacob, Emma de Caunes, Mathilda May, Amel Bent, Natasha St-Pier ou Jeanne Cherhal.

Il y aura aussi du divertissement ce jeudi sur TF1 avec MasterChef Junior. Suite au succès de Masterchef 2, la chaîne a décidé d'organiser un Mastercherf Junior. Le jury reste le même, la présentatrice aussi, la seule différence avec le Masterchef classique : l'age des candidats, ils ont tous entre 9 et 13 ans.

Au programme également de votre soirée télé : du cinéma avec 10 000 sur France 3, un film américano-néo-zélandais de 2007 dont le pitch se déroule dix mille ans avant l'ère chrétienne, au cœur des montagnes. C'est à 20h35. Sera suivi dès 23h, La légende de Beowulf, film d'animation de 2007. Après Le Pôle express, Robert Zemeckis, poursuit et perfectionne le procédé du « motion capture » (selon lequel fut tourné notamment le dernier Tintin de Spielberg). Attention, le film est déconseillé aux moins de 12 ans.

Cinéma aussi sur M6 avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu à l'affiche des "Enfants de Timpelbach" dès 20h50.

Arte vous propose de nouveau ce soir un Laurel et Hardy en noir et blanc dès 20h40 avec "C'est donc ton frère". La chaîne franco-allemande vous invite à un voyage dans le temps ce soir en 1936.

Enfin, sur Canal +, ce sont les séries Body of Proof et The Big C que vous pourrez suivre ce soir dès 20h55 et 22h20.