Alexis Gruss présente Pégase et Icare au Zénith de Rouen

"C'est dans le prestigieux théâtre d'Orange qu'a eu lieu la première représentation. C'est un rêve de toujours de faire évoluer mes chevaux sur une scène de théâtre, nous confie le célèbre écuyer. Mais c'est la rencontre avec la troupe des funambules Les Farfadais qui a été l’élément déclencheur. J'ai voulu concevoir un spectacle à la fois aérien et terrestre et le thème mythologique s'est naturellement imposé à moi." Mettant en scène 40 chevaux sur un espace scénique aménagé dans la pure tradition circassienne, Pégase et Icare est le spectacle de tous les défis : "Une véritable prouesse technique et beaucoup de travail, mais le spectateur ne doit voir que la beauté du geste. J'ai voulu faire de ce spectacle une invitation au rêve."

Pratique. Mardi 12 avril à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 25 à 70€.