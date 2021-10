Pendant deux jours, samedi 15 et dimanche 16 avril 2017, le cirque familial Alexis Gruss pose ses valises au Zénith de Rouen (Seine-Maritime).

Voltige et dressage combinés

Après le succès de sa première collaboration en 2016 avec la troupe des Farfadais, voltigeurs et acrobates aériens dans un spectacle baptisé Pégase et Icare, le cirque Gruss renouvelle l'expérience. Il conçoit avec l'étroite complicité des Farfadais un nouveau spectacle grandiose mariant voltige aérienne et dressage équestre baptisé Quintessence.

Les deux metteurs en scène, Stéphan Gruss, fils d'Alexis Gruss et voltigeur équestre, et Stéphane Haffner, leader de la troupe des Farfadais, innovent en alliant le savoir-faire de leurs troupes respectives dans ce spectacle unique.

Sauver Pégase

Inspiré par la mythologie grecque, comme le précédent opus, le scénario entraîne à la suite de Joseph, fils de Bellérophon, investit dans une mission de sauvetage. Pégase affaibli se meurt, et seuls pourront le sauver les fragments de chaque élément: l'eau, l'air la terre et le feu que Joseph s'engage à prélever.

Dans ce nouvel opus, on retrouve comme dans Pégase et Icare une trame mythologique et la référence aux quatre éléments qui permet de mettre en scène acrobaties aquatiques et aériennes, jonglerie de feu et bien entendu un spectacle équestre d'une impressionnante technicité, sublimé par les autres disciplines.

Près de 40 chevaux

Comme c'est la tradition, le cirque Alexis Gruss fait appel à son orchestre live pour assurer l'atmosphère musicale du spectacle. Chaque tableau est précédé par un intermède chanté par Rachel Gardner Smith, qui collabore pour la première fois avec la troupe.

Servi par des moyens techniques exceptionnels comme la conception d'une piste de terre et de sable, ce spectacle accueille sur scène près de 40 chevaux dans des chorégraphies complexes orchestrées par Alexis Gruss lui-même, cavalier d'exception et dresseur hors pair, et surprend par les prouesses des 23 artistes.

Pratique. Samedi 15 avril à 20h et dimanche 16 avril à 15h. Zénith de Rouen. Tarifs 30 à 70€. citylive.trium.fr

