Malherbe : que font les joueurs à Noël ?

La dizaine de jours de repos dont ils disposent en cette fin d'année pourrait être l'occasion de s'offrir des vacances aux quatre coins de la planète. La réalité est tout autre, à l'image de leur coach Franck Dumas : "le Maroc il y a deux ans, Dubaï l'année dernière et Caen cette année, à la maison avec ma fille notamment".



Evasion familliale

Nombreux sont les joueurs à lui emboîter le pas. Thomas Heurtaux, Grégory Proment, Nicolas Seube et Jérémy Sorbon resteront dans la capitale bas-normande. "Noël, c'est la famille avant tout, explique le quatrième. Dix jours c'est trop juste pour aller passer les fêtes à la Martinique d'où je suis originaire". "Et puis il faut qu'on fasse attention, rappelle Grégory Proment. Les assurances ne nous permettent pas d'aller skier par exemple". De son côté et comme chaque année, Benjamin Nivet sera avec sa femme et leurs trois enfants, "chez les grands parents".

D'autres n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour rejoindre leur famille. L'Ivoiren Kandia Traoré et le Ghanéen Jerry Van Dam rentrent ainsi au pays. "Impossible pour moi de ne pas aller voir mes proches, car en plus, ça me permet de me ressourcer, de me déconnecter", explique le natif d'Accra. Le Camerounais Yannick M'Boné n'aura lui pas cette chance : "Ce sera chez de très bons amis à Orléans." Avec un grand sourire, Frédéric Bulot, natif de Libreville au Gabon est lui "pressé de retrouver toute la famille à Tours, comme tous les ans".

Ils sont donc peu à changer de continent sans lien direct avec leur lieu de vacances. Cette année Alexis Thébaux dérogera à la règle. Ils passera les fêtes à New York.