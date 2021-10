Hors Normandie. Art Sonic organise une nouvelle soirée au Rex à Briouze samedi 31 mars

Pour patienter jusqu'au prochain festival Art Sonic à Briouze les 20 et 21 juillet 2018, l'équipe vous propose d'assister à une grande soirée concert ce samedi 31 mars 2018 au Rex à Briouze.

Au programme :

Le rap trash de Biffty & Dj Weedim, le punk rock des Rennais The Decline et Barrel Kick, et l'electro du jeune prodige Marlin.

Xavier Carjuzaa, coordinateur du festival Art Sonic.

Soirée Art Sonic au Rex à Briouze Impossible de lire le son.

Réservez vos billets sur le site festival-artsonic.com ou dans les points de vente locaux :

G20 Briouze, rue d'Argentan – 02 33 66 00 16

Office de Tourisme de Flers, place du Docteur Vayssières – 02 33 65 06 75

Office de Tourisme de La Ferté Macé, 11 rue de la Victoire – 02 33 37 10 97

Pass + Flers Agglo, Atouts Normandie et Chèques Culture acceptés.