Briouze. Briouze Calling la soirée 100% tribute pour les 40 ans du Punk

Une longue histoire d'amour et une proposition logique pour l'association, qui a invité à Briouze plus de 80 groupes de punk de toutes nationalités depuis 1996. Autant de lives qui ont marqué les esprits, comme Le Bal Des Enragés (2010), Suicidal Tendencies et The Toy Dolls (2012), Les Sheriff (2015), ou les normands The Goaties (2016).

Le festival Art Sonic a d'ailleurs démarré son aventure en programmant comme tête d'affiche un groupe de punk hexagonal emblématique des années 80/90, Ludwig von 88… Passionnés, nostalgiques et curieux, le rendez-vous est donné au Rex de Briouze ce samedi 4 mars à partir de 21h!

Benoit Loret, programmateur du festival Art sonic à Briouze au micro Tendance Ouest de Wilfried.

12 € en prévente/15 € sur place

En vente directement sur festival-artsonic.com

Et dans les points de vente locaux (sans frais de loc'):

– G20 Briouze, rue d'Argentan – 02 33 66 00 16

– Office de Tourisme de Flers, place du Docteur Vayssières – 02 33 65 06 75

– Office de Tourisme de La Ferté Macé, 11 rue de la Victoire – 02 33 37 10 97

– Office de Tourisme de Domfront, 12, place de la Roirie – 02 33 38 53 97

