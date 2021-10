Lorient-Caen : Frau, Nivet et Hamouma remplaçants !

C'est une première en près de 7 ans sur le banc caennais, Franck Dumas a donné son équipe de départ lors de la conférence de presse il y a quelques minutes avant le déplacement à Lorient. Une composition avec des surprises puisqu'en défense, Vandam laisse sa place à Sorbon et Raineau réintègre l'équipe. En milieu de terrain, Nivet et Frau seront sur le banc de touche, remplacés par Fajr et Traoré. Enfin, et c'est certainement la plus grosse sensation de cette mise en place, Romain Hamouma va lui aussi goûter du banc des remplaçants puisque c'est Nabab qui débutera sur le côté droit.

Le onze de départ : Thébaux, Sorbon, Leca, Heurtaux, Raineau, Proment, Seube, Fajr, Nabab, Bulot, Traoré

FC Lorient- SM Caen, 19e journée de Ligue 1, c'est à suivre à partir de 19 heures ce mercredi soir 21 décembre sur tendanceouest.com