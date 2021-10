Lorient-Caen (0-0) : Avant Noël, Malherbe ferme la boutique !

La première tentative de la partie est signée du caennais Fajr, mais la frappe du jeune meneur de jeu normand est claquée en corner par Audard (5e). La réaction lorientaise est quasi instantanée, mais le déboulé de Emeghara est stoppé par Heurtaux (8e). Après une bonne dizaine de minutes hésitantes, le FC Lorient reprend le contrôle du ballon et imprime un rythme que Caen tient tant bien que mal en ne pensant seulement qu'à défendre. La moitié d'acte atteinte, les Normands souffrent de plus en plus et reculent. Il faut un excellent Thébaux pour éviter l'ouverture du score quand Emeghara file devant Heurtaux et tente sa chance à 10 mètres (21e). L'air commence à manquer pour le bloc visiteur, seul Alex Thébaux reste lucide et sort un nouvel essai de Sunu (24e). Les vagues lorientaises se succèdent sur la défense caennaise qui plie san rompre. Il faut attendre l'abord des dix dernières minutes pour voir les hommes de Dumas sortir la tête de l'eau, Fajr adressant un superbe coup franc des 20 mètres sur lequel Audard signe l'envolée (33e). Refroidis par ce coup inattendu, les Bretons baissent de pied, ne trouvent plus de décalages et doivent se résoudre à un score nul et vierge à la pause.



Alex Thébaux décisif



La seconde période débute par une reprise de domination lorientaise. Jouffre tente trouve Monnet-Paquet dans le dos de Leca à longue distance mais Thébaux gêne "KMP" et l'oblige à trop pousser son ballon (48e). Dans la foulée, c'est Emeghara trouve quant à lui le poteau du but caennais à la suite d'un essai contré d'Autret (49e). Les Merlus sont supérieurs et Caen ne fait que résister. Les « Tangos » avancent sans cesse au fil des minutes mais leurs approximations ne leur permettent pas de prendre les devants au tableau d'affichage. L'heure de jeu passée, les Caennais continuent de réussir leur mission essentielle : ne pas encaisser de but. Mais à force d'attaquer, Lorient commence à laisser de coupables espaces dont Traoré est tout proche de profiter sur une frappe déviée (67e). Les dix dernières minutes arrivées, le FCL pousse désormais sans compter et le danger redevient latent sur le but de Thébaux. Caen courbe l'échine et profite d'un nouveau coup de tête hors cadre de Bourillon pour souffler (85e). Jouffre lui, n'en revient pas en voyant sa frappe en mode missile superbement claquée par Thébaux (88e). Caen termine l'année 2011 avec un point synonyme d'une première série stoppée : celle des défaites. Avec 20 points à mi-saison, force est pourtant de constater que le chemin vers le maintien sera encore très long et escarpé pour Dumas et ses joueurs.

Sylvain Letouzé

Fiche technique :

Arbitre : M. Viléo, Spectateurs :15725

Avertissements : Caen : Proment (26e), Heurtaux (50e), Raineau (80e)

LORIENT : Audard (cap), Baca, Ecuélé-Manga, Bourillon, Mareque, M'Vuemba, Autret (Barthélmé 77e), Emeghara (Penalba 85e), Jouffre, Sunu (Mulumba 70e), Monnet-Paquet, entr : Christian Gourcuff

CAEN : Thébaux, Sorbon, Heurtaux, Leca, Raineau, Proment, Seube (cap), Nabab (Frau 82e), Fajr (Nivet 84e), Bulot, Traoré (Hamouma 68e), entr : Franck Dumas