Rouen. Près de Rouen, de l'art monumental s'apprête à investir la Forêt Verte

De l'art monumental en forêt. C'est l'idée lancée par la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) pour la Forêt Verte qui s'étend principalement sur la commune d'Houppeville. Un appel à projet a été lancé à destination des artistes qui pourraient être intéressés. Seules contraintes, l'œuvre doit être monumentale par sa dimension, et ludique. "Les œuvres ne seront pas entourées par des protections. Elles doivent être appropriables. Le public doit pouvoir jouer avec ou se prendre en selfie", précise Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement.

Au final, une boucle de 4 km sera créée dans la Forêt Verte pour découvrir les différentes réalisations, dès le mois de septembre 2019. "Quand on m'a présenté l'idée, je n'ai pas hésité une seconde, affirme Antoine Couka, directeur de l'agence de Rouen de l'Office national des forêts, qui gère ce territoire, propriété de l'État. Nous avons juste dû repérer les bons emplacements pour les œuvres pour ne pas perturber les activités de la forêt, en fonction des coupes prévues notamment. Nous avons aussi choisi des sites proches des chemins existants et qui ne posaient pas de problème de sécurité."

Un patrimoine forestier unique

Pour la Métropole, il s'agissait de mettre en avant les forêts qui font sa spécificité. Un tiers du territoire métropolitain est couvert de forêt, ce qui est unique en France. "On veut donner conscience aux gens de ce patrimoine exceptionnel en le mettant en valeur", explique Cyrille Moreau. Le projet a aussi une vocation touristique. "On appelle la Forêt Verte la cathédrale de hêtraie. On voudrait que les gens qui viennent à Rouen aillent aussi visiter cette cathédrale verte".

Les artistes ont jusqu'au 22 juin 2018 pour déposer leur candidature avant une présélection des projets. Un jury tranchera sur 8 à 12 œuvres au mois de mars 2019 pour une ouverture du parcours en septembre suivant pour au moins trois ans. Chaque œuvre est financée à hauteur de 15 000 euros maximum par la Métropole.

A LIRE AUSSI.

Métropole de Rouen : des échéances à l'Armada et à 2030

À Rouen, une fête pour démocratiser le vélo