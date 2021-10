Rouen. Rouen Métropole Normandie, un nouveau siège opérationnel

Il a fait son apparition, il y a quelques mois déjà rive gauche à Rouen (Seine-Maritime). Le nouveau siège de la Métropole fait désormais partie du paysage. Fer de lance du futur écoquartier Flaubert, le bâtiment est à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit sa propre énergie. "Je pense que c'est la première fois en France qu'un bâtiment public a le label Passive house, explique l'architecte, Jacques Ferrier. Le bilan énergétique à la fin de l'année est à zéro d'où ces panneaux photovoltaïques."

Au sein du 108, différentes terrasses offrent des espaces ouverts sur l'extérieur. "Il est important que ceux qui travaillent à l'intérieur du bâtiment profitent d'espaces lumineux", poursuit l'architecte.

Des économies

Depuis la fin juin, quelque 320 agents ont progressivement investi les lieux. Le nouveau siège permet non seulement à la Métropole de faire des économies sur sa consommation d'énergie, mais aussi sur son parc immobilier. "La Métropole a pris beaucoup de compétences au fur et à mesure des années, c'est donc pour nous un exercice de regroupement de services", rappelle Frédéric Sanchez, le président de Rouen Métropole Normandie. La direction des ressources humaines, les services financier, culturel et de la communication ont pris place dans ces nouveaux locaux.

Le coût global de ce projet est de 25 millions d'euros hors taxe. Il doit être amorti sur une vingtaine d'années.

