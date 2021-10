Barentin. Un incendie touche trois logements près de Rouen : 16 personnes relogées

Les pompiers sont intervenus vers 16h40, mercredi 21 mars 2018, à Barentin près de Rouen (Seine-Maritime), rue Auguste Badin. Un incendie s'était déclaré dans les combles d'une maison mitoyenne à deux autres.

Un enfant conduit au CHU

D'importants moyens, dont quatre lances à incendie, ont été déployés pour éviter la propagation aux habitations voisines. À l'arrivée des secours, une mère et ses trois enfants avaient déjà pu évacuer le logement. Au total, trois habitations ont été impactées par le sinistre et 16 personnes ont dû être relogées : 10 par de la famille et six par la mairie. Un enfant de 10 ans, légèrement intoxiqué par les fumées a été conduit au CHU de Rouen par précaution.

Les pompiers ont mis en place une surveillance une grande partie de la soirée pour éviter tout risque de reprise.

