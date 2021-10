Rouen. Une Rouennaise met la Normandie en flacons

Cécile Vialla, 53 ans, fait partie des passionnés qui pourraient parler de leur dada pendant des heures. Le sien, c'est le parfum. "Avec mon mari, on a toujours aimé sentir tout ce qui sortait, nouvelles marques, petites marques, tout." Elle a finalement ouvert la parfumerie Damiette avec son mari, Charles Berry, en 2010. Des magasins comme le leur, il n'y en a qu'une quarantaine en France puisqu'il s'agit d'une parfumerie indépendante, c'est-à-dire qu'elle propose des marques indépendantes. "On a ouvert la boutique avec l'envie de faire partager notre goût pour cette parfumerie alternative, artistique, trop peu connue", explique-t-elle.

Elle a ensuite créé sa propre marque, Maison de parfum Berry et propose des parfums qui lui ressemblent. Il y a par exemple la collection "Tribulations" qui fait référence à son enfance, son passage en Afrique et ses voyages en tant qu'hôtesse de l'air.

La Normandie en inspiration

Et puis, si Cécile Vialla est passionnée de parfum, elle est aussi passionnée de Normandie, une région qui l'inspire. "L'important était de parler de ce que je vis et de ce que je connais, j'avais envie de parler de ce que la Normandie m'a apporté et comment elle m'a éblouie avec ses héros et héroïnes", raconte-t-elle. Parmi ses créations, il y a la série de parfums sur Jeanne d'Arc, "Portraits de femme Jehanne", et "Cathédrale de Rouen". Pour le concevoir, des morceaux de pierre de la cathédrale ont été prélevés. "Quand on a pu identifier les molécules volatiles olfactives, on a pu créer le parfum", raconte celle qui voulait "capter l'odeur des lieux saints et la sublimer en parfum. C'était un vrai pari". Et un pari plutôt réussi, qui a au moins le mérite de faire parler de la boutique.

Cécile Vialla est une passionnée et une acharnée de travail. "Elle travaille 24 heures sur 24 heures", témoigne son mari. Elle partage son temps entre Londres, Doha, Paris et Rouen où elle a des points de vente. Tous ces voyages et toutes ces heures pour faire partager sa passion : "Il y a un besoin d'éducation, faire savoir que ces parfums existent."

