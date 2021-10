Caen. Heula : le créateur de la marque normande tué dans une avalanche en Savoie

Le père fondateur de la célèbre crevette rose normande, la marque Heula, n'est plus. Jean-François Toudic est l'un des deux Calvadosiens portés disparus depuis le dimanche 4 mars 2018, après une avalanche survenue dans la station de ski d'Arêche-Beaufort en Savoie. "On l'a appris par sa compagne qui était avec lui. C'était un choc. À ce moment-là on était tous ensemble à Heula, en train de travailler. On l'attendait, il devait revenir directement après ses vacances au ski, explique Sylvain Guichard, son ami et associé. On a été sidérés pendant plusieurs jours mais maintenant il faut poursuivre".

D'origine bretonne, Jean-François Toudic a voulu mettre en avant le patrimoine normand par l'humour. "Il avait remarqué qu'on disait souvent 'Heula', ce mot lui plaisait bien, alors il a déposé le nom". Le papa de la marque n'a jamais voulu quitter son métier, il était ergothérapeute, et n'était pas tout le temps dans les locaux de l'entreprise. "Il était là pour les grandes décisions, les conseils d'administration", précise Sylvain Guichard.

Continuer les projets

Dernier projet en date, auquel Jean-François Toudic a commencé à participer, de nouveaux bureaux à Hérouville Saint-Clair. "On a décidé il y a quelques mois avec Jeff d'investir dans de nouveaux locaux pour y installer toute l'équipe. Il ne verra pas tout ça, il n'a même pas vu les locaux terminés". L'emménagement est programmé pour la fin mars.

En Savoie, les corps des deux Calvadosiens n'ont toujours pas été retrouvés.