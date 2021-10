Caen. Cyclisme : c'est parti pour le 38e Tour de Normandie

Qui succédera à Anthony Delaplace et à l'équipe Fortunéo, grands vainqueurs de l'édition 2017 du Tour de Normandie ?

La question risque d'être posée pendant quelques jours cette année tant l'édition 2018 s'annonce serrée. Si le parcours s'annonçait superbe, les soucis de concurrence entre les courses professionnelles et le Tour de Normandie ont quelque peu plombé le plateau. Une seule formation de 2e division mondiale (Continentale Pro) est ainsi engagée, laissant la part belle aux formations continentales et de DN1, niveau dans lequel on retrouve le VC Rouen 76, unique représentant régional.

Les étapes :

19 mars - Et. 1 : Saint-Pierre-en-Auge - Le Neubourg (140 km)

20 mars - Et. 2 : Évreux – Forges-les-Eaux (160 km)

21 mars - Et. 3 : Yvetot – Elbeuf-sur-Seine (145 km)

22 mars - Et. 4 : Evrecy-Argentan (152 km)

23 mars - Et. 5 : Villers-Bocage - Bagnoles-de-l'Orne (174 km)

24 mars - Et. 6 : Granville - La Haye (158 km)

25 mars - Et. 7 : La Haye - Caen (151 km)

Les équipes sélectionnées :

Continental Pro : Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources.

Continental : AGO-Aqua Service, Delta Cycling Rotterdam, Elkov-Author, JLT-Condor, Joker-Icopal, Leopard Pro Cycling, LKT Team Bradenburg, Madison-Genesis, Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel, Polartec-Kometa, Rad-Net Rose Team, Riwal CeramicSpeed Cycling, SEG Racing Academy, Team ColoQuick, Team Coop, Team Virtu Cycling, Uno-X Norwegian Development Team

DN1 : CC Nogent-sur-Oise, GSC Blagnac Vélo Sport 31, VC Pays de Loudéac, VC Rouen 76, Vendée U, Équipe nationale Russie,

Club étranger : IAM-Excelsior

A LIRE AUSSI.

CYCLISME : Découvrez l'essentiel du plateau 2017 du 37e Tour de Normandie !

Cyclisme : Maxime Renault (Sojasun) remporte la 59e Saint-Laurent de Montpinchon (Manche)

Cyclisme : Quatre jours de fête pour la Saint-Laurent 2017 à Montpinchon (Manche)