Cyclisme. Le Tour de Normandie 2024 au départ de Bagnoles-de-l'Orne

Bagnoles-de-l'Orne lancera les festivités. Les cyclistes prendront le grand départ du Tour de Normandie depuis la station thermale le 14 mars 2024. La ville avait accueilli l'arrivée de la première étape en 2023, voyant s'imposer la toute première lauréate d'étape du Tour de Normandie féminin, Gladys Verhulst.

Passée d'une version masculine à une version féminine en 2023, l'épreuve continue d'évoluer puisque ce ne seront pas trois mais quatre jours de course en 2024. "Il y avait une réelle attente pour que l'épreuve dure plus longtemps. Avec une journée de plus, on répond à la demande des villes souhaitant recevoir une étape", explique Arnaud Anquetil, le président du comité d'organisation.

Le Tour de Normandie se disputera du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2024. Il comptera donc quatre étapes et sept villes hôtes. Le tracé est attendu dans les prochains jours.