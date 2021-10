Rouen. Il menace le personnel pénitentiaire à Rouen et écope d'un an de prison

Déjà placé en détention, Mustapha Miloua, 32 ans, entend, à l'audience de ce jour lundi 12 mars 2018, la Cour énumérer les délits dont il s'est rendu coupable à l'encontre du personnel de plusieurs maisons d'arrêt dans lesquelles il a été tour à tour dirigé. Le 23 février 2013, à la maison d'arrêt de Rouen, il menace de mort un surveillant qui refusait de baisser les yeux en le regardant. Le 17 mars 2016, il récidive en injuriant un autre surveillant et en proférant les mêmes menaces de mort. Puis c'est le 3 décembre 2016 qu'il insulte et agresse verbalement un gardien qu'il soupçonne de faire entrer de la drogue dans l'enceinte de la prison. Enfin, le 23 juin 2017, il crache au visage d'un autre gardien qu'il accuse de corruption.

Il refuse toute autorité

Chaque placement dans une Maison d'Arrêt voit le prévenu se rendre coupable d'un nouveau délit. Manifestement en guerre contre l'autorité publique, il refuse la fouille lors de visites au parloir, se considère agressé par un regard, et est régulièrement prompt à réagir par insultes et menaces à tout respect des obligations inhérentes à la détention. En marge de ces faits, la Cour rappelle la plainte qu'a déjà déposée son ex compagne lorsqu'il l'a appelée de sa cellule, avec un téléphone portable qu'il cachait. À son casier judiciaire, 28 condamnations font état de délits de menaces de mort et d'outrages. A la barre, il ironise: "Je suis victime de la justice". Pour la partie civile, "le prévenu est coutumier de l'insulte et de la menace". Le Procureur renchérit: "il est insultant envers la justice". Sa défense se contente d'affirmer: "Il n'a aucune illusion sur son sort". Reconnu coupable, le tribunal le condamne à un an de prison ferme.

