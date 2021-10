Rouen. "Hot entrepreneur wanted" : la campagne post-Brexit de la Normandie au Royaume-Uni

Une page du "Normandy Times" s'affichera dès mercredi 14 mars 2018 dans plusieurs grands quotidiens britanniques comme le Times, The Guardian ou The Telegraph. Si vous ne connaissez pas ce journal, rien de plus normal : il s'agit d'une fausse une, conçue par l'Agence de Développement pour la Normandie (ADN), à destination des entrepreneurs d'outre-Manche inquiets par le Brexit.

"Vote with your feet"

Façon petite annonce de rencontre, la pub invite le businessmen à "voter avec ses pieds", une expression qui désigne une façon de montrer son désaccord en s'exilant. Et d'inciter les Anglais à ouvrir un bureau ou lancer une unité de production en Normandie, à 200 km à vol d'oiseau ! "L'idée est de faire passer le message que la proximité fait de la Normandie l'endroit idéal pour bénéficier d'une ouverture sur le marché européen, tout en gardant un lien avec son pays d'origine" assure l'ADN, qui se défend de vouloir délocaliser les entreprises britanniques.

La RATP britannique boycotte !

La campagne n'a cependant pas fait rire Transport For London, l'équivalent de la RATP pour le métro londonien, qui l'a bannie de ses couloirs, indiquant qu'elle n'accepte pas les images ou messages sujets à des controverses ou susceptibles de heurter la sensibilité du public. Elle ajoute que la campagne "n'a pas entièrement respecté les consignes de publicité".

La campagne de publicité, dans six grands journaux, s'accompagne d'une tournée en bus à double-étage qui passera par Bristol, Birmingham, Manchester, Cambridge et Londres, afin de réaliser des speed-dating avec des entreprises, du 19 au 23 mars 2018.

