Pacy-sur-Eure. Normandie : le gang des bureaux de postes derrière les barreaux

Neuf personnes, soupçonnées d'avoir participé à une dizaine d'attaques sur des distributeurs automatiques de billets et des bureaux de postes, dont ceux de Pacy-sur-Eure (Eure) et Yerville (Seine-Maritime), ont été interpellées par la gendarmerie mardi 6 mars 2018. Six ont été mises en examen et écrouées.