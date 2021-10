CHU : l’aide-soignante volait des chèques aux malades

Ayant des problèmes financiers, elle dérobe par deux fois en 2009 des formules de chèques à deux patients, ainsi que leurs papiers d’identité, afin d’acheter de la nourriture et du carburant. Rapidement confondue, elle est jugée en mars dernier pour l’un des deux chèques et est condamnée à quatre mois de prison avec sursis. Puis elle est à nouveau jugée pour les autres chèques jeudi 8 décembre. “Regretter ne coûte pas cher, s’emporte le président. Ce contexte de vol de chèques est particulièrement odieux. Des problèmes financiers, vous n’êtes pas la seule à en avoir, ce n’est pas une raison pour dépouiller des malades !” L’aide-soignante, qui vient de reprendre son travail au bout de 11 mois d’arrêt maladie, a finalement été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 600 €.