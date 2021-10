Lisieux. Calvados : les produits ménagers Chez Moi, un succès made in Normandie

Cinq créations d'emplois, cinq nouvelles références, des produits distribués dans deux fois plus de magasins et des clients séduits : les chiffres parlent d'eux-mêmes pour la success story normande.

Made in Normandie et écologique, le combo parfait !

Spécialisée depuis 1971 dans la fabrication de produits nettoyants en milieu professionnel, la société a lancé en 2017 sa nouvelle marque Chez Moi avec une gamme de produits ménagers à usage domestique, fabriqués et conditionnés à Lisieux (Calvados).

"Nous sommes ravis de l'ampleur que ça a pris", annonce Alice Debeuf, assistante marketing de la marque. Après avoir conquis les rayons de 83 surfaces de vente réparties dans toute la Normandie, la marque Chez Moi gagne du terrain hors des frontières locales et sera référencée prochainement dans le Loiret, la Seine et Marne et les Yvelines. "Ce sont des petites victoires", annonce l'assistante marketing.

Avec des produits de qualité, des parfums originaux (fleur de coton, charme d'orient) et une mention écologique, c'est sans surprise que la marque Chez Moi dresse un bilan très satisfaisant de son année de lancement. "Made in Normandie et écologique, c'est le combo parfait !", affirme Alice.

Pratique. www.chezmoi-menage.com, contact@chezmoi-menage.com. Tel : 02 31 31 10 50

A LIRE AUSSI.

"Chez Moi", la marque de produits ménagers de chez nous