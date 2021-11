Rouen. Normandie : 200 millions d'euros de chantiers sur les lignes SNCF

2019 va marquer la poursuite des chantiers sur les lignes ferroviaires en Normandie. "Nous gardons le même rythme qu'en 2018", a souligné Emmanuèle Saura, directrice de SNCF réseau en Normandie, lors d'un point presse lundi 4 février 2019 à Rouen (Seine-Maritime). 200 millions d'euros seront investis cette année, "le double qu'au début des années 2010".

Des gares en travaux

Il s'agit essentiellement de préparer les lignes et les gares normandes à la mise en circulation des nouveaux trains Intercités. "Les premières livraisons sont prévues en décembre 2019", rappelle Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région Normandie en charge des transports. "Le calendrier sera tenu", tient à rassurer Emmanuèle Saura.

Une dizaine de gares en Normandie sont concernées par ces travaux pour accueillir les nouveaux trains : "Il s'agit d'adaptation des quais au marchepied soit en termes de hauteur ou de distance avec le bord du train" comme à Rouen, Évreux (Eure), Caen (Calvados) ou encore Cherbourg (Manche). Un ouvrage d'art à Frénouville-Cagny doit aussi être renforcé à l'entrée de Caen pour permettre la circulation des nouveaux trains.

D'importants chantiers

Parmi les investissements prévus, 70 millions d'euros sont mobilisés cette année sur la ligne entre Le Tréport et Abancourt : "plus de 100 km de rails vont être changés", annonce Emmanuèle Saura. Autre chantier d'envergure qui se poursuit en 2019, le remplacement des traverses entre Argentant et Flers (Orne). Au total, 14 000 auront été changées en deux ans sur cette ligne.

La gare de Lisieux est également concernée par ces travaux visant à permettre son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. "Une passerelle, des ascenseurs et de nouveaux quais vont être créés, expose Emmanuèle Saura, en adéquation avec la qualité architecturale du site."

Carte des chantiers - SNCF réseau

Du côté du fret, plusieurs travaux vont être menés dont la modernisation de la ligne entre Serqueux et Gisors (Eure). Il s'agit de proposer un trajet alternatif à l'axe en direction de Rouen via Mantes-la-Jolie (Yvelines). "La ligne pourra accueillir jusqu'à 25 trains de fret par jour, sans compter la circulation des trains de voyageurs", précise Jean-Baptiste Gastinne.

Pas de fermeture de ligne

L'occasion aussi pour le vice-président de la Région Normandie de couper court aux rumeurs de fermetures de lignes ferroviaires en Normandie : "Il n'y a aucune perspective de fermeture", lance Jean-Baptiste Gastinne. "L'état actuel du réseau nous permet de dire qu'il n'y aura pas de fermeture."

Par contre, la Région assume la fin de desserte de certaines gares comme celle de Bolbec-Nointot d'ici la fin de l'année, à cause d'une faible fréquentation. La Région va également revoir la fréquence des dessertes de la gare d'Yvetot. "De 37 trains nous allons passer à 32 trains par jour, explique Jean-Baptiste Gastinne. Le nombre de dessertes sera réduit mais nous allons continuer à répondre aux besoins des usagers."

Il met en avant le fait que les dessertes seront "mieux espacées" puisque la Région aura, à partir de 2020, la gestion de l'ensemble des lignes entre ses mains, TER comme Intercités, qui circulent actuellement à Yvetot.

