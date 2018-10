Les gares de Bolbec et Foucart fortement menacées de fermeture

La sénatrice Céline Brulin s'inquiétait d'une possible fermeture de la gare de Bolbec (Seine-Maritime) dans une lettre envoyée à Hervé Morin, le président de Région, mercredi 24 octobre 2018. Information qui se confirme après une réunion entre des représentants de la Région et le maire de Bolbec et celui de Foucart, commune qui est aussi concernée.