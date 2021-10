Illuminations : ils aiment faire plaisir aux enfants

A Sainte-Croix-Grand-Tonne, à quelques kilomètres à l’ouest de Caen, la maison des Gidon ne passe pas inaperçue pour ceux qui s’aventurent à deux pas de la nationale 13. Rue du château, elle brille de mille feux et offre aux regards une crèche animée qui étonne les passants et fascine les enfants.

“ça plait tellement aux enfants” !

A Caen, les maisons mises en lumière ne sont pas nombreuses. Mais parmi elles, c’est sans doute celles de l’avenue Henry Chéron qui remportent la palme. Au n° 13, les trois enfants de la famille André en sont fiers. A chaque sortie de classe, durant cinq bonnes semaines, leur “chez eux” arbore avec faste guirlandes lumineuses et sujets de Noël. “A l’intérieur, nous disposons d’ une vraie centrale électrique pour faire fonctionner tout cela. Beaucoup d’enfants passent dans cette rue, et ça leur fait plaisir. Faites donc comme nous !”, lance Nelly, la mère de famille, à ses voisins. “Même si on est encore loin d’égaler ceux du 103...”

"Je change de style tous les ans”

Au n°103 de l’avenue, “Roro” et “Jojo” ont fait de leur habitation un véritable décor de son et lumière offert aux passants de 18h à 21h jusqu’au début janvier. cela représente près d’un mois de travail pour Roger Mancel qui n’a pas laissé un mètre carré de libre sur sa façade. Une quantité de figurines et de Pères Noël s’y promènent, et des enceintes de 750 watts diffusent de la musique.

“Je le fais pour les enfants, en changeant de style tous les ans. Cette année, nous sommes équipés de diodes électro-luminescentes, qui consomment moins. Car la facture avait atteint 120 ¤,rien que pour les illuminations !”