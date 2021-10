L'Aigle. Handicap : les députés veulent réduire les délais administratifs

Dans le cadre de la mission Égalité Handicap, l'objectif est non seulement de sensibiliser les parlementaires à la cause du handicap… mais aussi de rencontrer et d'écouter les professionnels, pour tenter de trouver des solutions législatives pour accélérer les délais de traitement des dossiers des personnes handicapées, explique la députée LR de l'Orne, Véronique Louwagie :

Chaque député doit désormais " rendre sa copie ", pour une remise fin mars à l'Assemblée Nationale, dans le cadre du rapport final de la mission " Égalité Handicap ".

