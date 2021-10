Valframbert. L'Adapéi inaugure Le Ponant à Valframbert

Dans l'Orne, l'inauguration samedi 23 juin 2018 de la maison d'accueil spécialisée (MAS) Le Ponant sur le site de l'Adapéi à Valframbert, près d'Alençon.

L'inauguration de la MAS Le Ponant à Valframbert, près d'Alençon (Orne). - Adapéi 61

L'association qui regroupe 229 adhérents et emploie 800 professionnels, gère 32 lieux et services dans l'Orne.

La MAS du Ponant à Valframbert

Au Ponant, l'Adapéi de l'Orne accueille 53 résidents lourdement handicapés, ou poly-handicapés, et cinq personnes en accueil de jour. L'inauguration vient seulement d'avoir lieu, même s'il y a déjà plus d'un an que Le Ponant est en service ; le temps pour ses pensionnaires de s'approprier les lieux, ultramodernes, avec espace détente, balnéo. Un investissement de plus de 7 millions et demi d'euros.

Thierry Mathieu, président de l'Adapéi de l'Orne :

Le prochain gros chantier de l'Adapéi dans l'Orne devrait être la rénovation de ses locaux en Pays d'Argentan et de L'Aigle.

