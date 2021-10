Flers. La rocade nord-ouest de Flers est inaugurée

La rocade nord-ouest de Flers (Orne) a été inaugurée lundi 5 mars 2018 à l'issue de 10 ans de procédures et de travaux, avec la construction de six ponts routiers dont le plus long sur les départementales de l'Orne. Jacques Munier, chef du service " Grands projets routiers " au Conseil départemental de l'Orne :

Jacques Munier Impossible de lire le son.

Cette nouvelle rocade doit devenir un axe structurant pour tout le nord-ouest de l'Orne. Ces dix dernières années, 28 accidents s'étaient produits sur ce secteur, occasionnant 3 morts, 20 blessés graves et 49 blessés légers.

Alliance entre département et région

Le coût de ce chantier atteint 16 millions d'euros, financés par l'Orne et par la région Normandie. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'orne :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

Cette rocade à 2 voies va permettre aux nombreux camions de ne plus passer par le centre de Flers, mais aussi de développer la zone industrielle du " Ciriam ". Yves Goasdoué, maire de Flers et président de Flers'Agglo :

Yves Goasdoué Impossible de lire le son.

L'autre gros chantier routier dans le nord ouest de l'Orne concerne la mise à 2x2 voies de la RD924, à hauteur de Durcet. La consultation de la population pour le tronçon Briouze/ Ecouché débutera le 12 mars 2018.

En raison des conditions hivernales, il reste quelques finitions à achever sur le chantier de la rocade nord-ouest de Flers, et il va falloir encore patienter quelques jours avant de pouvoir circuler desus. Son ouverture à la circulation est prévue vers le 20 mars 2018.

A LIRE AUSSI.

Le plus long viaduc de l'Orne sur la "dorsale normande"