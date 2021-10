Cherbourg. Eoliennes à Cherbourg : l'usine ouvrira bien en 2018, affirme General Electric

Le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, était venu poser la première pierre en mars 2017. L'usine LM Wind Power, en construction sur le port de Cherbourg, ouvrira comme prévu en 2018. C'est en tout cas ce qu'affirme jeudi 1er mars 2018 General Electric, propriétaire du site.

Le nombre d'emplois évoqués par l'entreprise reste inchangé : 550 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Les recrutements ont déjà commencé et se poursuivent, "dans le bassin régional", précise GE.

107 mètres de long

100 millions de dollars seront investis dans cette usine, qui fabriquera les plus longues pales d'éoliennes du monde, de 107 mètres de long, contre à peine 90 mètres pour la plus grande actuelle. Elle seront destinées à l'Haliade-X 12MW, "la turbine éolienne en mer la plus puissante et la plus performante jamais conçue", assure GE. Elle produira "45 % d'énergie supplémentaire par rapport aux turbines actuellement sur le marché". Au total, pour ce projet industriel, le groupe investira 400 millions de dollars.

