Caen. A Caen, un premier pas vers le monde professionnel pour des étudiants

Rompre l'isolement des personnes âgées et faciliter les échanges de services. Ce sont les promesses de l'application "Marie", grande lauréate de la deuxième édition du concours Orange Innovation Academy vendredi 23 février 2018 à Caen (Calvados). Les étudiants qui ont mis au point ce prototype sont en école d'ingénieurs à l'Ensicaen et en école de management à l'EM Normandie.

Découvrir le monde de l'entreprise

En dehors de leur victoire, c'est surtout une première entrée dans le monde de l'entreprise que retiennent les étudiants. "Depuis le mois d'octobre, on venait les mercredis dans les bureaux d'Orange pour travailler ensemble. On a touché un peu à tout : on a dû faire des devis et donc contacter d'autres entreprises, faire des études de marché donc c'est un premier pas vers la concrétisation de notre projet", explique Coralie Lebrun, étudiante à l'EM Normandie.

Henry-Joseph Mouchati, étudiant à l'Ensicaen, n'a pas hésité une minute à se lancer dans le challenge Orange Innovation. "On pouvait aussi faire un master classique mais là c'est une belle opportunité de découvrir le monde de l'entreprise, ce qu'on ne voit pas forcément en cours puisque c'est plus technique, explique-t-il. On apprend à travailler avec des gens qui ont une autre formation, qui n'ont pas forcément le même langage. Comme dans le monde professionnel, il y a des personnes de tous types, de tous horizons et qui travaillent dans la même entreprise".

• Bonus audio : Découvrez l'application "Marie", lauréate de la Orange Innovation Academy