Affaire Seznec: les fragments d'os retrouvés sont ceux d'un animal

Cette découverte lors de fouilles privées le week-dernier avait relancé les espoirs d'élucider l'une des plus retentissantes énigmes judiciaires en France. Sans preuves et sans aveux, Guillaume Seznec avait été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de ce conseiller général du Finistère.

A LIRE AUSSI.

La découverte d'un os humain relance l'affaire Seznec, un siècle après

Affaire Seznec: des ossements mais encore beaucoup de questions

Affaire Seznec: un os retrouvé lors de de fouilles dans l'ancienne maison familiale

Affaire Seznec: un os retrouvé lors de de fouilles dans l'ancienne maison familiale

Affaire Seznec: les fouilles ont repris sous le contrôle de la police