Clères. Première édition du Trail des Iraiductibles ce dimanche à Clères

Le dimanche 4 mars 2018 à Clères c'est la toute première édition du “Trail des Iraiductibles”. Plusieurs parcours et différents niveaux de difficultés. Ce trail mêle le sport et les beaux points de vue Seino-Marins.

Dans l'équipe organisatrice Damien Tabesse, lui-même adepte du trail et du raid multisport, ses collègues sont aussi sportifs (vététistes, raideurs ou encore coureurs à pieds) :

Damien Tabesse, traileur chez "Les iraiductibles" Impossible de lire le son.

Un trail ouvert à tous

Les plus jeunes (dès 6 ans pourront s'essayer au parcours de 600 mètres. A noter que le doyen, 76 ans, réalisera sa course sur le 16 kms. Pas besoin de matériel particulier pour participer, juste une bonne paire de baskets. Un peu d'entraînement est tout de même nécessaire si vous visez le 16 kms. Rendez-vous à partir de 9h pour assister aux différents départs depuis le stade de foot de Clères.

Les horaires des différentes courses :

- Le trail Kids à partir de 9h

- le 16 kms à 9h15

- le 7 kms et la marche à 9h30

Retrouvez toutes les infos sur les-iraiductibles.jimdo.com et sur la page Facebook Les iraiductibles.

D'autres événements sportifs prévus dans le futur selon l'organisateur

Damien Tabesse : “notre ambition, partir sur les prochaines années sur un gros événement raid multisport qui se fera sur un weekend entier”

Cette année ne manquez pas le 22 avril la course d'orientation et la découverte sur le territoire du petit Caux au-dessus de Dieppe. Et plus tard un raid multisport de 50 kms sur la base nautique de la Varenne à Saint Aubin le Cauf. Événement qui additionne le VTT, le canoë, la course à pied et donc l'orientation.

