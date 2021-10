Caen. Rentrée 2018 : pour éviter les dérogations, une nouvelle carte scolaire à Caen

Il est déjà temps pour les parents de penser aux inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019 à Caen (Calvados). Elles se feront du lundi 19 mars au lundi 30 avril et concernent les enfants qui ont eu trois ans avant le 31 décembre 2017 et les nouveaux arrivants. Cette année, la rentrée s'accompagne d'un changement de périmètre scolaire. "C'est une démarche que nous avons entamée avant l'été 2017, explique Amandine François, maire adjointe à l'éducation à la ville de Caen, nous avons corrigé les disharmonies pour éviter trop de dérogations".

Éviter les démarches administratives

À Caen, on compte en moyenne pour chaque année 700 dérogations. "Par exemple, il est arrivé qu'une famille avec deux enfants doive les mettre dans une école maternelle et élémentaire différentes". Désormais le nouveau découpage scolaire compte 31 périmètres identiques contre 47 auparavant pour les écoles maternelles et élémentaires. Tout est fait pour que les parents aient le moins de démarches administratives à effectuer. "À titre d'exemple avec l'ancien découpage, dans le quartier des Rives de l'Orne, l'école était située tout en haut du quartier de la gare et les parents demandaient des dérogations pour Henry Brunet. Maintenant, ils sont rattachés à Henry Brunet".

Ce nouveau découpage s'applique uniquement aux nouvelles inscriptions. "Les enfants qui sont déjà dans leurs établissements ne vont pas en changer". Les inscriptions pour la rentrée 2018 se font dans les pôles de vie des quartiers de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ou bien en ligne sur le site de la ville de Caen via le kiosque "familles".

