Caen. Bonne table à Caen. L'Éphémère quai Hamelin

À la mi-février 2018, le Melting Potes dans le quartier des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) a laissé place à l'Éphémère. Si le décor n'a guère changé, les recettes se veulent plus raffinées, au grand dam des gros appétits qui resteront peut-être sur leur faim.

Saveur quand tu nous tiens

Reste que de l'avis de plusieurs clients croisés sur place et du nôtre, les plats sont extrêmement savoureux. Ou quand la pause déjeuner devient un véritable moment de plaisir. En guise d'échauffement, j'ai ainsi pu me délecter d'un œuf mollet avec sa sauce camembert et ses champignons que j'avais privilégiés à l'autre proposition du jour : un tartare nordique, à base de poisson.

L'embrasement culinaire était tout autant au rendez-vous au moment de déguster le filet de maquereau parfaitement cuit, avec sa jardinière de légumes. Terriblement simple, mais diablement efficace. Sur l'ardoise également ce jour-là, un confit de canard avec un écrasé de pommes de terre avait pas mal de succès. Le dessert a ensuite confirmé s'il en était besoin les bonnes impressions d'ensemble. Le crumble aux pommes était à la fois croustillant et fondant, sans que le chef ait eu à faire appel à une trop grande quantité de beurre. La formule du jour entrée-plat-dessert revient à 17,50 €. La maison dispose également d'une dizaine d'autres plats, tous fait maison. Leur saveur le confirme ! Son surnom de restaurant bistronomique lui sied à merveille.

Pratique. 14 quai Hamelin à Caen. Tél. 02 31 52 85 03

