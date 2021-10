Aux Assises du Calvados : lourdes condamnations pour les meurtriers du Calvaire Saint-Pierre

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2009, le corps sans vie d’un “sans domicile fixe” de 38 ans avait été retrouvé nu, au pied d’un immeuble du Calvaire Saint-Pierre, portant les traces d’au moins 80 lacérations et d’une émasculation post-mortem. Les auteurs présumés de cet odieux crime, deux marginaux de 46 et 52 ans, ont comparu pendant trois jours. Bouzid Bouchama, le plus âgé des deux accusés, a toutefois été exclu de la séance dès le premier jour, après avoir invectivé l’assemblée, menacé de mettre fin à ses jours et signalé son refus d’assister à l’audience. Il a été condamné à trente ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de quinze ans.

Son comparse, Eric Porey, a quant à lui été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans.