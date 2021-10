Autopsies : activité croissante au CHU de Caen

Depuis février dernier, cette praticienne de la médecine légale voit les cadavres affluer davantage dans son service en raison de la réforme de la discipline. “Le service du CHU est devenu centre pivot régional. L’activité thanatologique de la Basse Normandie est désormais concentrée ici”, précise-t-elle.

Levée de corps sur le terrain

Depuis le début de l’année, 202 personnes décédées ont été prises en charge au service spécialisé du CHU. Et 108 d’entre elles ont été autopsiées (contre 79 en 2010 sur 185 cadavres). “Tous les examens que nous pratiquons se font à la demande des autorités judiciaires, afin d’identifier les causes de la mort”, explique le Dr Papin-Lefebvre.

La réforme de la médecine légale a aussi imposé une nouvelle activité : la levée de corps. “Dans ces cas-là, un examen est pratiqué sur le lieu de découverte du cadavre, en situation. Nous procédons aussi à des constatations dans le cas de décès suspects au sein du ressort du tribunal de grande instance de Caen”. Une douzaine de fois par an, il est également demandé au Dr Papin-Lefebvre de témoigner, en tant qu’expert, devant la Cour d’assises du Calvados, dans le cadre d’affaires criminelles. “A l’hôpital ou sur place, nous travaillons toujours en présence de policiers ou de gendarmes lors de l’examen d’un corps. Ils sont les garants de la régularité des opérations”.

Dernier volet de l’activité de la spécialiste et de ses deux confrères au CHU : la constatation et l’interprétation des traces de coups ou de blessures chez les victimes de violences.