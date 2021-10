Caen. Le boxeur Maxime Beaussire conserve sa ceinture européenne

Maxime "Le Conquérant" Beaussire n'aura laissé aucune chance à son challenger, Lenny Bottaï, samedi 24 février 2018 au Zénith de Caen (Calvados). Dans ce choc pour le titre de champion de l'Union Européenne, le tenant du titre a très vite imposé son rythme à "El Mangusta" qui n'a jamais inquiété le Saint-Lois.

De plus en plus en difficulté au fur et à mesure que le combat avançait, le quadragénaire italien a été interrompu dans sa souffrance par l'arbitre lors du 7e round (sur 12) alors qu'il était presque KO. Lenny Bottaï s'est d'ailleurs montré très remonté envers l'arbitre, s'estimant encore en état de combattre.

Prêt à en découdre avec l'Europa Leage

Maxime Beaussire lui, goûte la joie de conserver son titre devant son public du Zénith qui était presque au complet. "J'aurais aimé faire KO mais mon adversaire a été très bon malgré ses 40 ans, il tenait encore debout, résume le boxeur. L'âge ne veut plus rien dire en boxe aujourd'hui quand on voit des gens performer autant. Après je pense que c'était très sage d'arrêter le combat car il souffrait vraiment. Et j'étais bien physiquement, je commençais à bien lire sa boxe. Il ne m'a gêné dans aucun registre mais il était là physiquement et ne reculait pas beaucoup."

Sitôt le combat terminé, celui qui rêve de remplir le stade d'Ornano a enfilé son maillot du SM Caen. - Anthony Derestiat

Il l'a rappelé, ce Saint-Lois d'origine se sentait vraiment comme à la maison au Zénith de Caen. "C'est ma deuxième maison ici, sourit-il. Un jour j'espère qu'on fera un championnat du monde quelques rues plus haut au stade ! Je me sens prêt pour aller plus haut pour aller chercher l'équivalent de la Champions League, je ne sais pas si ce sera encore Zakaria Attou mais j'ai envie d'aller plus loin que mon Europa League".

A LIRE AUSSI.

Mayweather sort de sa retraite pour un choc retentissant contre McGregor

Boxe. Maxime Beaussire rêve de titre européen en 2017